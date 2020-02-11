Haberler » Güncel » Çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi öldü - Haber

Çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

11.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:50Çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi öldü
'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çöp kamyonuyla kamyonet arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kayalarreşitbey Mahallesi mevkisinde seyreden R.K'nin kullandığı 54 AAL 869 plakalı kamyonet, çöp almak için sağ şeritte duran Z.T. idaresindeki 54 ER 082 plakalı Erenler Belediyesine ait çöp kamyonuna çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen İ.İ. yönetimindeki 54 YA 246 plakalı kamyonet, yavaşlayan kamyonete çarptı.
Kazada kamyona konteyner yükleyen belediye temizlik işçisi Kemal Yıldız (41), çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonet ile çöp kamyonu arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyonet sürücüsü İ.İ, gözaltına alındı.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 17:39:12