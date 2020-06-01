Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada

Çöp konteyneri hırsızlığı kameradaANKARA'da, kimliği belirsiz 3 kişinin çöp konteynerini kamyonete yükleyerek götürmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

01.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:43
Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada
ANKARA'da, kimliği belirsiz 3 kişinin çöp konteynerini kamyonete yükleyerek götürmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki caddede meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, cadde üzerinde bulunan Yenimahalle Belediyesi'ne ait çöp konteynerini plakası belirlenemeyen kamyonete yükledi. Şüpheliler, daha sonra kamyonetle uzaklaştı. Hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Yenimahalle, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Mehmetçik’in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
3 kamu bankası %0,64’ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre’yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:41: Demirci Belediyesinden esnafa hijyen seti - Haber 15:40: Esenler'de işletmeler müşterilerinin ateşini ölçerek içeri alıyor - Haber 15:40: Ünlü tatil merkezi Çeşme'de yağmur öncesi deniz keyfi - Haber 15:39: Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik alınan tedbirler sonuç vermeye başladı - Haber 15:39: İzmir'de asfalt atağı sürüyor - Haber 15:13: Son dakika: Uzun zamandır eğitimden mahrum kalan öğrenciler için beklenen karar geldi! Yüz yüze telafi eğitimi başlıyor - Haber 14:45: Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler 12:59: Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı - Haber