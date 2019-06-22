22.06.2019 22:16
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Çöp konteyneri otomobilin üstüne düştü

Çöp konteyneri otomobilin üstüne düştü

Samsun'un İlkadım ilçesinde, üzerine çöp konteyneri düşen otomobilde hasar oluştu.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde, üzerine çöp konteyneri düşen otomobilde hasar oluştu.
İlçedeki Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'na gelen çöp toplama aracındaki belediye görevlileri, yer altında bulunan 1 ton ağırlığındaki çöp konteynerini vinç yardımıyla yerinden çıkarmak istedi.
Çöp dolu konteyner, vinç ile havaya kaldırılırken Ali İhsan Azılı'ya ait park halindeki 42 ECZ 12 plakalı otomobilin üzerine düştü. Şans eseri yaralanan olmadı ancak otomobilde büyük hasar meydana geldi.
Sürücü Azıllı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya 'dan Ordu 'ya düğüne gittiklerini belirterek "Samsun'da mola vererek bir akrabamızı ziyaret etmek istedik. Aracımı park ettim, 10 dakika sonra polis arayıp aracımın yanına gelmemi istedi, geldiğimde şok oldum. Üzerine çöp konteyneri düşen aracım tamamen ezilmiş. Ben ve ailemin aracın içinde olmaması büyük şanstı." dedi.
Kaynak: AA
İlkadım , Samsun , Güncel

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