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Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde

Samsun'da kafası ve gövdesi çöp konteynerinde bulunan cesedin diğer parçaları da şehirdeki başka bir konteynerde bulundu. Parçalanmış ceset olayı, Samsun gündemine bomba gibi düştü.

12.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 23:41

'da bir çöp konteynerinde bulunan cesedin kafası ve gövdesi bulunurken, yapılan çalışması sonucu kayıp olan diğer parçaları da başka bir çöp konteynerinin içinde bulundu.

İŞÇİLER PRESLEMEDEN ÖNCE ÇÖP KAMYONUNU KONTROL ETTİ

Olay, ilçesi Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti.

POŞETİN İÇİNDE CESEDİ GÖRDÜLER

Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise verdi. Kimliği belirsiz erkek şahsın cesedi çöp kamyonundan alınarak otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞEHİRDEKİ BÜTÜN ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI

Cesedin kafasının ve gövdesinin poşet içinde çöp konteynerine atıldığı belinden aşağısı ve kollarının ise kayıp olduğu öğrenildi. Parçalanan cesedin geri kalan parçalarının bulunması için Samsun polisi alarma geçti. Şehirdeki bütün çöp konteynerinin içi ve çöp kamyonları ile çöp boşaltılan yerlerde arama başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri saat 21.30 sıralarında Reşadiye Mahallesi Çaykara Sokak üzerinde bir çöp konteynerini kontrol ettiklerinde iki ayrı çöp poşeti içinde cesedin kolları ve ve kayıp bacaklarını buldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olayı Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından cesedin geri kalan parçaları da otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öldürülüp parçalara ayrılan kimliği belirsiz şahsın kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konteynerde bulunan ceset olayından korkunç detaylar geldi! Kafası vücudu ayrı yerde, diğer parçaları ayrı yerde

Reşadiye, İlkadım, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA


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