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Çöp konteynerinde ceset bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çöp konteynerinde ceset bulundu.

12.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:22Çöp konteynerinde ceset bulundu
'un ilçesinde bir çöp konteynerinde ceset bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, sokak üzerindeki çöp konteynerindeki çöpü kamyona boşaltıp 150 metre gittikten sonra işçiler, çöp kamyonunu preslemeden önce kontrol etti. Poşetin içinde 40-45 yaşlarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri polise verdi. Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Reşadiye, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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