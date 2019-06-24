24.06.2019 11:21
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Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı

İzmir'de çöp konteynerinde cesedi bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin anne ve babası tutuklandı. Bebeğin babasıyla yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan kadının, bağ evinde gizlice doğum yaptığı belirlendi.

İzmirin Torbalı ilçesindeki bir çöp konteynerinde cesedi bulunan yeni doğmuş erkek bebeğiyle ilgili annesi olduğu belirlenen Zeynep O. (31) ve babası olduğu öğrenilen Abdullah S. (56) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, geçen cuma günü saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yoldaki çöp konteynerini boşaltırken, yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi fark etti.

İşçiler durumu jandarmaya bildirdi. Göbek kordonu hala üstünde olan bebeğin cesedi, olay yerindeki inceleme sonrasında, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

GİZLİCE BAĞ EVİNDE DOĞURMUŞ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucu bebeğin annesi olduğu belirlenen Zeynep O. ve babası olduğu öğrenilen Abdullah S. gözaltına aldı. Abdullah S.'nin evli olduğu, Zeynep O.'nun yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Zeynep O.'nun, Abdullah S.'nin Karakızlar Mahallesi'ndeki bağ evinde gizlice doğum yaptığı, ardından bebeği çöp konteynerine attıkları öğrenildi. Jandarma tarafından yakalanan iki zanlı, dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yasak aşk bebeğini gizlice doğurup çöp konteynerine attı! Cani anne-baba tutuklandı
Kaynak: DHA
Anne , Torbalı , İzmir , Güncel

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