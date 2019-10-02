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Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlar çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek buldu.

02.10.2019 10:30Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlar çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek buldu.
Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki çöp konteyneri çevresinde köpek sesleri duyan bir kadın, hayvanları uzaklaştırmak için balkonuna çıktı.
Bu sırada, sokaktaki çöp konteynerinden ağlama sesi geldiğini fark eden kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu belirlenen erkek bebeği, çöp konteynerinden çıkartıp ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, çevrede yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin Merve K. (19) olduğunu tespit etti.

Ekipler, Merve K. ve bebeğin babası olduğu iddia edilen bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Polis, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: AA

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