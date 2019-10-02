Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, vatandaşlarca çöp konteynerinde bulunan ve hastanedeki kontrollerinin ardından Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilen yeni doğan bebeğin annesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki çöp konteyneri çevresinde köpek havlaması duyan bir kadın, hayvanları uzaklaştırmak için balkonuna çıktı.



Bu sırada, sokaktaki çöp konteynerinden ağlama sesi geldiğini fark eden kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu belirlenen erkek bebeği, çöp konteynerinden alarak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı.



Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis, çevrede yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin Merve K. (19) olduğunu tespit etti.



Ekipler, Merve K. ile kadının anne ve babasını gözaltına aldı.



"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan mahkemeye sevkedilen zanlılardan Merve K. tutuklanırken, kadının annesi Şerife ve Kemal K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bebek, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirildi



Hastanede kontrolleri tamamlanan bebek, Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Aile ve Sosyal Destek Programı görevlilerince, Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilmek üzere hastaneden alındı.



Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Gökboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 04.00 sıralarında bulunan bebekle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün harekete geçtiğini, bebeğin Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını kaydetti.



Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatları üzerine çalışma başlatıldığını anlatan Gökboğa, "Bebek, derhal koruma altına alınarak, Adana'daki Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne yerleştirilip koruma ve bakım işlemlerine başlandı." dedi.