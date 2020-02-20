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Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

İstanbul Şişli'de yeni doğmuş bebek çöp konteynerine atıldı.

20.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:56

'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, son anda temizlik işçileri tarafından fark edildi.

Olay sabah saatlerinde Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak'ta yaşandı. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde sokakları dolaşarak çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı.

AĞLAYINCA HAYATTA KALDI

Yavukuş Sokak'a gelen ekipler, burada bulunan çöp konteynerini de araca boşaltarak hareket etti. Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etmeye başladı. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konularak çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.

GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe'te Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı. Yeni doğmuş bebek, göbek bağının kesilmesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeği çöp konteynerine kimin attığını araştırıyor.

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu

Şişli Belediyesi, Sabah, Şişli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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