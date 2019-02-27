27 Şubat 2019, 16:09
»»

Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan ve bir kadına ait olduğu söylenen bacakların erkek bacağı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı.

BACAKLAR ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

İstanbul, Kadıköy, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (10)
LALALALY: Acıbadem nezihtir,böle şeyler olmazdı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GERÇEKÇİ: kahveler taransın okulda sağ sol davası olsun sokaklar savaş alanına dönsün sağcılar solcular birbirini öldürsün eskiye dönmek isterken bunları mı kast ediyorsun ?
Yayından Kaldır
11 15
Cevap yaz
HAYİR CNM HAYİR: Kapi komsumuz suriye devleti yerine, israil ve amerikanin dostu olmayi istemesi neden?
Yayından Kaldır
6 7
Cevap yaz
HAYİR CNM HAYİR: Israil ne teklifle geldi?
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz