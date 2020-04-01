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Çöp konteynerinden malzeme toplayan kadının ihtiyaçlarını polis karşıladı

Aksaray'da, çöp konteynerinde yiyecek arayan bir kadının market ihtiyacını karşılayan trafik polisinin bu davranışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

01.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:13
Aksaray 'da, çöp konteynerinde yiyecek arayan bir kadının market ihtiyacını karşılayan trafik polisinin bu davranışı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Paşacık Mahallesi'nde uygulama görevi yapan trafik polisi Ali Akisti (48), çöp konteynerini karıştıran Nigar Adak'ın yanına giderek, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.
Konteynerlerdeki yiyeceklerle evlatlarının karnını doyurduğunu, buna mecbur kaldığını belirten Adak'ı en yakın markete yönlendiren trafik polisi Akisti, alışverişin parasını kendi ödedi. Olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Adak, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatları için yiyecek aradığını, çöp konteynerlerine de bu yüzden baktığını söyledi.
Yaşlı bir kocası olduğunu ve dışarıya çıkamadığını anlatan Adak, "Maddi durumumuz pek iyi değil. Bir şeyler bulabilmek için çöp konteynerini karıştırıyordum. Sağ olsun polis ağabey yardımda bulundu. Yağ aldım, çocuklara çikolata aldım, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yumurta, salça, bisküvi, çocuk bezi gibi bir çok şey aldım. Allah işini gücünü rast getirsin. Çoluğunun, çocuğunun acısını göstermesin, tekerine taş değmesin. Türk milletimizden Allah razı olsun. Herkes yardıma koşuyor. Tüm ülkemizi rabbim hastalıklardan korusun inşallah." diye konuştu.
Akisti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında da yardım yaptığı öğrenildi.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Adak'ın markette alışveriş yapması, ihtiyacı olan eşyaları alması ve Akisti'nin ücreti ödemesi yer alıyor.
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Çöp konteynerinden malzeme toplayan kadının ihtiyaçlarını polis karşıladı

Kaynak: AA

Etiketler: Nigar Adak, Aksaray, Polis, Güncel

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Çöp konteynerinden malzeme toplayan kadının ihtiyaçlarını polis karşıladı
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