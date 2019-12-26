Haberler » Güncel » Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haber

Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.

26.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:08 Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'in ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Yalçın yönetimindeki 40 ND 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Mehmet Yalçın, sıkışarak yaralandı. Bulunduğu yerden çıkartılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mehmet Yalçın, Çiçekdağı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51   Osmaniye'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
14:50   5 bin yıllık taş baskı geleneği Kazdağları'nda sürüyor - Haber
14:50   Yerli otomobilden yeni görüntü - Haber
14:50   Düzce-hasan mezarcı, noel'i doğum günü olarak kutladı - Haber
14:45   Rektör Çomaklı, Yedi Hilal Derneği hanımlar birimi ile bir araya geldi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
26.12.2019 14:52:04