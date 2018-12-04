Çöp Konteynerine Düşen İşçi Yaşamını Yitirdi

04 Aralık 2018 Salı 12:28



04 Aralık 2018 Salı 12:28

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp tahliye işlemi sırasında dengesini kaybederek çöp konteynerine düşen işçi yaşamını yitirdi.Yassıçalı Mahallesi Kayhan mevkisinde bulunan çöp aktarma istasyonuna gelen Kozan Belediyesine ait 01 Y 9017 plakalı kamyondaki çöpü 01 CED 27 plakalı tırın konteynerine aktarma çalışması sırasında, kamyonun arkasında olan temizlik işçisi Beytullah Topçu (37) dengesini kaybederek çöp ve atık dolu konteynere düştü.Belediye temizlik işçileri, mesai arkadaşlarının düştüğü çöp dolu konteyneri küreklerle ve elleriyle boşaltarak Beytullah Topçu'yu çıkarmaya çalıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen CANKUR ekipleri ile temizlik işçilerinin çabasıyla Topçu, konteynerden çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Temizlik işçisi Mehmet Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin çöpün boşalması için kamyonun düğmesine bastığını, arkadaşının da dengesini kaybederek konteynerin içine düştüğünü kaydetti. Düştükten sonra arkadaşının sesinin geldiğini belirten Kahraman, sonra sesinin kesildiğini anlattı.Hayatını kaybeden temizlik işçisi Beytullah Topçu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.