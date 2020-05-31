Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu

Arnavutköy'de gençler çöp konteynerlarının içindeki çöpleri, yanında bulunan eski koltuklar ve kimyasalları ateşe verdi.

Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu
31.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:53
Arnavutköy'de gençler çöp konteynerlarının içindeki çöpleri, yanında bulunan eski koltuklar ve kimyasalları ateşe verdi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, etrafı kötü bir koku sardı.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, gençler çöp konteynerlarının içindeki çöpleri ve yanında bulunan eski koltuklar ve kimyasalları ateşe verdi. Bir anda alevlerin yükselmesiyle birlikte mahallede panik yaşandı. Yükselen alevleri gören mahalleli hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle mahalleyi kötü bir koku sardı. Mahalle sakinleri koku nedeniyle uzun süre pencerelerini açamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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