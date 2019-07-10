10.07.2019 11:56
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Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,tarafından kent merkezindeki çök konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri,tarafından kent merkezindeki çök konteynerleri yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Kilis Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Tohumcu, kent genelindeki çöp konteynerlerinin düzenli olarak yıkanarak, dezenfekte edildiğini söyledi. Gece ve gündüz yapılan dezenfekte işlemleri ile çöp kokuları ve haşeratın da önüne geçildiğini belirten Tohumcu, "Eğer bu konteynerlerin temizliğini yapmadığımız zaman pis koku ve sinek oluyor. Bu nedenle konteynerleri özelikle geceleri yıkıyoruz. Böylelikle hem pis koku gitmiş oluyor, hemde sinek olmuyor. Temizlik konusunda artan bir trendimiz var. Daha da iyi olacak" dedi.

Vatandaşlara çöp uyarısı

Başkan Yardımcısı Tohumcu, vatandaşlara çöp konusunda da uyarılarda bulunarak, çöplerin bidon ve konteynerlerin içerisine atılmasını istedi. Gelişigüzel çöplerin atılmaması gerektiğini vurgulayan Tohumcu, "Vatandaşlarımızın çöpleri gelişi güzel atmalarını istemiyoruz. Çöp bidonlarını veya konteynerlere atsınlar. Bizler nasıl bölge insanımızın rahatı için hareket ediyor, duyarlılık gösteriyorsak, vatandaşlarımızın da bizim emeğimize saygı göstermelerini ve çevre için duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - KİLİS
Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel

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