Çöp konteynerlerinin kapakları çalındı, parktaki spor aletleri yakıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde, akıllı çöp konteynerlerinin kapakları çalınırken, parktaki demir korkuluklar devrilip, spor aletleri ateşe verildi. Çöp konteynerlerinin kapaklarının çalınma anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Polis, ilçede meydana gelen bu olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince Aydoğdu Mahallesi'nde konutların olduğu yere konulan akıllı çöp konteynerlerinin demir kapakları söküldü. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kimliği belirsiz erkek, gündüz vakti konteyner kapağını sökerek, otomobilinin bagajına koyup, uzaklaştı. Görüntüsü başka güvenlik kamerasınca da yansıyan kişi, başka yerlerden topladığı demir kapakları da aracının bagajına koydu.

PARKI ATEŞE VERDİLER

Öte yandan Buca'nın Şirinyer semtinde de bakım ve onarım çalışması yeni yapılan Mustafa İtmeç Parkı'nda kimliği belirsiz grup tarafından demir korkuluklar devrilerek, spor aletleri ateşe verildi. Kısa sürede söndürülen yangının ardından spor aletlerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

'BUNUN ADI VANDALİZMDİR, HIRSIZLIKTIR'

Belediye yetkililerinin şikayeti üzerine son 1 haftada meydana gelen olaylarla ilgili polis soruşturması başlatıldı. Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç, "Her gün ekiplerimiz, benzeri birçok olayla karşı karşıya kalıyor. İlçemizde ciddi paralar vererek zorluklarla yaptığımız parklar, her gün saldırıların hedefi oluyor. Buca'da vatandaşlarımız sokaklarına çöp konteyneri konulması için bize onlarca dilekçe gönderiyor. Biz bu talepleri binbir zorluklarla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İhale süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Fakat hemşehrilerimizin hakkı, bazı kendini bilmezler tarafından ihlal ediliyor. Bunun adı vandalizmdir; bunun adı emek hırsızlığıdır, vatandaşın hakkını yemektir. Halkın vergisiyle yapılan bu çalışmalara ya zarar veriliyor ya da çalınarak hurda fiyatına satılıyor. Biz ne pahasına olursa olsun Bucalı çocuklarımızın, spor yapan gençlerimizin, vergisini veren hemşehrilerimizin hakkını asla yedirtmeyeceğiz. Bu vandalizm son bulana kadar tüm yetkililerle koordineli bir şekilde bu kişilerin yakalanarak hak ettiği cezayı almaları için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA