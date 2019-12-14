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Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de çöp konteynerına atılmış çok sayıda ağrı kesici serum ve ilaç bulundu.

14.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:04Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu

'de çöp konteynerine atılmış çok sayıda ağrı kesici serum ve ilaç bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay Küçükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye çöp konteynerlerinin önünde duran bir kamyonetten inen 2 kişi kolilerce ilacı çöp konteynerına atıp kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çöpe yaklaşık 300 adet ağrı kesici serum ve ilaç olduğunu tespit etti. İlaçların son kullanma tarihlerinin geçmemesi dikkat çekerken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

"BEN ÇÖP BOŞALTIYOR SANDIM"

Olayın görgü tanıklarından İbrahim Bekirkaya "Köşede duruyordum kamyon geldi çöp konteynerına yanaştı. Ben çöp boşaltıyorlar sandım boşalttı gitti. 2 kişilerdi. Mavi brandalı bir kamyondu" dedi.

ekipleri ilaçları çöp konteynerına atıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Küçükçekmece, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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