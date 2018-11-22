Çöp Konteynırlarına Sıcak Kül Dökmeyin" Uyarısı

Emet
'te, soğumadan atılan soba küllerinin plastik çöp konteynırlarını yaktığını, bunun da kamu zararına neden olduğunu belirtildi.
Açıklamada, "Soğutulmamış soba külü veya yakıcı bir madde atmak suretiyle, bilerek veya bilmeyerek çöp konteynerlerinin yanmasına sebep olanlara kabahatler kanununa göre haklarında yasal işlem yapıp, cezai müeyyide uygulayacağız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Çöp konteynerlerine, henüz tam olarak sönmemiş ve soğutulmamış soba külü veya sönmemiş sigara izmariti gibi yakıcı maddeler atmayın. Bu tür yakıcı maddeler, atıldığı çöp konteynerini içten içe, ya da alev almak suretiyle kullanılmayacak şekilde tamamen yakmaktadır, bu da milli servet kaybına neden olmaktadır. Aynı zamanda yanan konteynerler çevresindeki araçlar ve binalara sıçrayabilecek şekilde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz"denildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Emet
22 Kasım 2018 Perşembe 12:35