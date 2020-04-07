Çöp konteynırlarına yıkama ve dezenfekte

Kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için yıkama aracı ile mahalle mahalle gezen ekipler günlük ortalama 30 konteynırı yerinde yıkıyor.

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Daha Temiz ve Sağlıklı bir Bergama için' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 137 mahallesi ile İzmir 'in en en dağınık yerleşim alanına sahip olan Bergama'da, çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile günde ortalama 30 konteynır yerinde yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Konteynırlar araç içine alınarak yıkanıp, ilaçlanıyor.

DEZENFEKTE EDİLİP, KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Özel tasarım kamyonun içine alınan plastik ve metal konteynırlar son derece pratik uygulanan işlem sırasında tazyikli suyla yıkanıyor. Yaklaşık 5 dakika süren yıkama işleminin ardından temizlenmiş hale gelen konteynırlar tekrar yerine konuluyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynırlarında pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliği de önleniyor.

GÜNDE 30 ADET

ilçe genelinde çöp konteynırı yıkama işlemlerinin yıl boyunca devam ettiğini ve belirli program çerçevesinde tüm mahallelerde gerçekleştirildiğini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde dezenfekte ve temizlik faaliyetlerimizi daha da artırdık. Bu kapsamda özel aracımız ile konteynırlarımız yıkama ve dezenfekte ediliyor. Öncelikle çöpler boşaltıyor, daha sonra konteynırı alıp ilaçlı su ile yıkıyor, fırçalıyor, dezenfekte ediyoruz. Günde yaklaşık 30 adet konteynırı bu şekilde yıkıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler