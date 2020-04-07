Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çöp konteynırlarına yıkama ve dezenfekte

Koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran Bergama Belediyesi ekipleri çöp konteynırlarını tam otomatik araçlarla yerinde yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

07.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:12
Çöp konteynırlarına yıkama ve dezenfekte

Kirliliğin ortadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için yıkama aracı ile mahalle mahalle gezen ekipler günlük ortalama 30 konteynırı yerinde yıkıyor.

Bergama Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Daha Temiz ve Sağlıklı bir Bergama için' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 137 mahallesi ile İzmir 'in en en dağınık yerleşim alanına sahip olan Bergama'da, çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile günde ortalama 30 konteynır yerinde yıkanarak, dezenfekte ediliyor. Konteynırlar araç içine alınarak yıkanıp, ilaçlanıyor.

DEZENFEKTE EDİLİP, KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Özel tasarım kamyonun içine alınan plastik ve metal konteynırlar son derece pratik uygulanan işlem sırasında tazyikli suyla yıkanıyor. Yaklaşık 5 dakika süren yıkama işleminin ardından temizlenmiş hale gelen konteynırlar tekrar yerine konuluyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynırlarında pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliği de önleniyor.

GÜNDE 30 ADET

ilçe genelinde çöp konteynırı yıkama işlemlerinin yıl boyunca devam ettiğini ve belirli program çerçevesinde tüm mahallelerde gerçekleştirildiğini ifade eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde dezenfekte ve temizlik faaliyetlerimizi daha da artırdık. Bu kapsamda özel aracımız ile konteynırlarımız yıkama ve dezenfekte ediliyor. Öncelikle çöpler boşaltıyor, daha sonra konteynırı alıp ilaçlı su ile yıkıyor, fırçalıyor, dezenfekte ediyoruz. Günde yaklaşık 30 adet konteynırı bu şekilde yıkıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Bergama, İzmir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çöp konteynırlarına yıkama ve dezenfekte - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:22: Edirne'de marketler sık sık dezenfekte ediliyor - Haber 11:22: Edirne'de asayiş - Haber 11:22: Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Berat Kandili'ni tebrik etti - Haber 11:22: İran Sağlık Bakanı: "Kovid-19'u mayıs sonu kontrol altına alacağız" - Haber 11:22: Adilcevaz Belediyesi ekipleri hasta ve yaşlıların yardımına koşuyor - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:45: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler