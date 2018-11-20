20 Kasım 2018, 15:42
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Oynamak İçin Girdiği Çöp Kutusuna Sıkışan Küçük Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Oynamak İçin Girdiği Çöp Kutusuna Sıkışan Küçük Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Kilis'te, parkta oyun oynarken çöp kutusuna giren çocuk, çıkamayacağını anlayınca ağlamaya başladı. Çöp kutusunda sıkışıp kalan küçük çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Kilis'te, parkta oyun oynayan küçük çocuk çöp kutusuna girdi. Bir süre sonra çöp kutusuna sıkıştığı anlaşılan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

OYUN OYNARKEN ÇÖP KUTUSUNDA SIKIŞTI

Namık Ünler Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokaktaki parka giden Mehmet Emin Kurt (6), oyun oynarken bir çöp kutusunun içine girdi. Küçük çocuk, girdiği çöp kutusundan çıkamayınca ağlamaya başladı. Yakınları da ağlayan çocuğu sıkıştığı çöp kutusundan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

ESNETİLEN ÇÖP KUTUSUNDAN İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Gelen itfaiye erleri yanlarındaki malzemeler ile esnettiği çöp kutusundan çocuğu çıkararak ailesine teslim etti.

Kilis,İtfaiye
20 Kasım 2018 Salı 15:42



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