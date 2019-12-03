Haberler » Güncel » Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı - Haber

Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

03.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:03Çöp kutusunda 2 bin 300 yıllık tarihi eser ele geçirildi 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan M.K.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı bilgisin ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. , bugün öğle saatlerinde M.K.'nın çalıştığı kahvehaneye operasyon düzenlendi. Kahvehaneyi didik didik arayan polis, masanın altındaki bir çöp kutusunda siyah poşet ele geçirdi. Poşetin içerisinden 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 küçük heykel ele geçirildi.

Tarihi eserlere el koyan polis, M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.K., sorgusunda tarihi eserlerin bir kısmını kazı yaparak çıkardığını, bir kısmını da B.K. ve V.D.'den aldığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışmalarına genişleten ekipler 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

3 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.



Helenistik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suud Kralı'na taziye telefonu - Haber
00:30 ABD'den 22 milyar dolarlık denizaltı yatırımı - Haber
00:28 DEAŞ'ın öldürülen lideri Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı - Haber
00:26 "2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısı - Haber
00:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı - Haber
00:12 "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi - Haber
23:35 ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı - Haber
23:20 İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
11:45 Kayserililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma yanıtı
09:25 Acısı taze anne, yürekleri dağladı
4.12.2019 00:41:34