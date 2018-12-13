Çöp Sahasında Elektrik Üretilecek

13 Aralık 2018 Perşembe 11:53



13 Aralık 2018 Perşembe 11:53

BİLAL ALTIOK - Burdur'da yaklaşık 80 hektarlık çöp toplama alanında yap-işlet-devret modeliyle yapımı sürdürülen katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi ile 4 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.Burdur-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde bulunan çöp toplama alanında yapılan tesiste atıklardan bin 511 megavat elektrik enerjisi üretilecek.Kent merkezi ve ilçelerin çöpünün işleneceği tesiste hayvansal gübre üretimi de yapılacak.Test üretimine başlanılan, 1 Ocak 2019'da da tam olarak faaliyete geçmesi öngörülen tesis sayesinde Burdur'un 'sıfır atıklı' kentler arasında yerini alması ve günlük yaklaşık 4 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisi ile çöp ve hayvansal atıkları geri dönüşüme kazandıracaklarını söyledi.Ercengiz, yaklaşık 15 milyon avroya mal olacak tesisin geçen yıl mart ayında 29 yıllığına yüzde 29 enerji kar payı ortaklığıyla ve yap-işlet-devret modeliyle bir işletmeye ihale edildiğini belirtti.3 ara istasyonla Burdur'un tüm belediyelerinin çöpünün toplanıp tesise getirileceğini anlatan Ercengiz, "Öncelikle çöplerin ayrıştırılması ardından enerjiye dönüştürülmesi ve doğa ile dost hale getirilmesini sağlayacağız." dedi.Ercengiz, tesiste sadece katı ve evsel atıklardan enerji üretilmeyeceğini, hayvansal atıklarla çalışan biyogaz atık birimi de olacağını dile getirdi. Ercengiz, şöyle devam etti:"Enerjiye dönüşen hayvansal atıktan kalan malzemenin hem katı gübre hem de sıvı gübre olarak üreticilere geri verilmesini sağlayacağız. Bu tesiste geri dönüşüme kazandırılabilecek cam, metal, karton ve plastiği ayrıştırarak bunları geri dönüştüreceğiz."Reaktörlerden çıkan gazdan jeneratörler vasıtasıyla bin 511 megavat enerji üretileceğini belirten Ercengiz, şunları kaydetti:"Burdur'da 4 bin evin elektrik enerjisini artık çöpten üreteceğiz. Bu çok büyük bir rakam. Çöpten enerji üreterek ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Tesis tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde artık Burdur'da çöp dağları yerine enerji göreceğiz. Çok özel, konsept bir yatırım, Türkiye'de birçok belediyenin hayata geçirmesi gereken bir proje. Biz bu tesisle sıfır atıklı, çöpten elektrik üreten bir belediye olacağız."Ercengiz, projenin hem katı atık bertaraf bölümü hem de hayvansal atıktan biyogaz üretim bölümünü bir arada barındırması yönüyle örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.