Çöp Sanıp Attığınız Mandalina Kabuğunun Bilinmeyen Faydaları

11 Kasım 2018 Pazar 11:15



11 Kasım 2018 Pazar 11:15

Mandalinadan elde edilen kürler ve meyvesini tüketerek sağlığınıza sağlık katabilirsiniz. Atmayarak değerlendireceğiniz mandalina kabukları ile hazırlayacağınız kürler bronşitten sindirim sorunlarına ve hatta ayak mantarına kadar birçok problemle baş edebilecek kuvvettedir. Mandalina kabuğunun bilinmeyen faydaları;1.Beyaz kısımları yüksek pektin içeriğine sahiptir."Pektin" diyet lifinin bileşeni olduğundan kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Hazımsızlığı azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsaklarda dost bakterilerin kolonize olmasını sağlar. 2.manlalina Kabuğundan gelen antioksidanlar meyvenin suyunu içmekten 20 kat daha güçlüdür.3.Ham olarak cilde uygulandığında cildi yumuşatır ve temizler. 4.Dokuların sağlığını korur. 5.Kan şekerini dengeler. 6.Sağlıklı bir karaciğere sahip olmanızı kolaylaştırır. 7.Kansere yakalanma riskini azaltır. 8.Mandalina kabuğundan hazırlanan çay düzenli olarak tüketildiğinde, iyi kolesterol seviyelerini düşürmeden kolesterolü sağlıklı seviyelerde tutar ve kötü kolesterolü azaltır.•Özellikle mandalina kabuğundan yapılan çaylar iç organların sağlığını korumada etkili rol oynayabilirler.Mandalina kabuğunun deva olabildiği hastalıklar ve kür tariflerine geçelim;Bronşit hastalığı için;1 bardak kaynamış suya iki yemek kaşığı mandalina kabuğunu ekleyin. Bir saat bekletin ve sonra için. Bunu günde üç kez tüketerek bronşiti hızlı ve doğal bir şekilde giderebilirsiniz. Burun tıkanıklığı için;Küçük ağızlı bir kavanoza birkaç tane soyulmuş mandalina kabuğu atın ve üzerine sıcak su ilave edin. 10 dakika boyunca buharı soluyun. Nefesinizin açıldığını, ferahladığınızı ve burun tıkanıklığınızın geçtiğini göreceksiniz.