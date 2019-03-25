Çöp toplama merkezindeki yangın kontrol altına alındı
ANTALYA - Antalya
'nın Kemer
ilçesindeki çöp toplama alanında dün akşam çıkan yangın, sabaha karşı kontrol altına alınmasına rağmen çoğunluğu ağaç budama atığı olan çöpler yanmaya devam ediyor. Dün akşam 21: 30 sıralarında çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için Antalya Büyükşehir, Orman İtfaiyeleri büyük gayret gösterirken, Kemer Belediyesi
de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait arazözleri destek olarak gönderdi.Yangın kontrol altına alınmasına rağmen devam eden rüzgar sebebiyle itfaiye ekiplerinin nöbetleri devam ediyor. Atıkların günlerce yanmaya devam edebileceği belirtiliyor.
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Kaynak: İHA