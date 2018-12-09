Çöp Toplamak İçin Girdiği Konteynerde Mahsur Kaldı

- Çöp toplamak için girdiği konteynerde mahsur kaldı16 yaşındaki genci itfaiye ekipleri kurtardı
KAYSERİ - Kayseri
'de çöp toplamak istediği yer altındaki konteynere düşen ve mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi
ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki N.Ş., çöp toplamak isterken dengesini kaybedip, yeraltı çöp konteynerine düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkardı.
Kayseri,İtfaiye
09 Aralık 2018 Pazar 09:38