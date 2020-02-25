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Çöp yakayım derken bağ evini kül etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişinin çöpleri temizlemek için yaktığı ateşin sıçradığı bağ evi kül oldu.

25.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:01
'ın ilçesinde bir kişinin çöpleri temizlemek için yaktığı ateşin sıçradığı bağ evi kül oldu.
Olay, gece yarısı Gönence - Malkara yolu üzeri Su Deposu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, çöpleri temizlemek için U.İ. tarafından yakılan ateş, kendisine ait ahşap bağ evine sıçradı. Büyüyen yangını kontrol altına almayı başaramayan U.İ. çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan bağ evindeki yangını söndürdü. Tahta barakadan yapılan bağ evi küle dönerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
(İHA)
Çöp yakayım derken bağ evini kül etti

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA


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