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Çöp yüklü tırın çarpmasıyla devrilen aydınlatma direği motosikletliyi yaraladı

Adana'da çöp yüklü tırın çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

31.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:46

'da çöp yüklü tırın çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Mehmet Gök idaresindeki 01 DIR 73 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait çöp yüklü tır, ilçesi Kozan yolu mevkisinde iddiaya göre önünde seyreden aracın aniden durması üzerine manevra yaparak refüje çıktı.

Tır, önce refüjdeki ağaca ardından da aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direği, karşı şeritte ilerleyen Bünyamin Kantarcı'nın kullandığı motosikletin üzerine düştü.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çöp yüklü tırın çarpmasıyla devrilen aydınlatma direği motosikletliyi yaraladı

Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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