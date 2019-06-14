14.06.2019 13:40
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Copa America'da heyecan başlıyor

Copa America

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America, Brezilya ile Bolivya arasındaki müsabaka ile başlayacak.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America, Brezilya ile Bolivya arasındaki müsabaka ile başlayacak. Karşılaşma TSİ 03.30'da başlayacak. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından organize edilen Copa America, Brezilya'nın ev sahipliğinde bu gece yarısı başlayacak ve 7 Temmuz'daki final karşılaşması ile sona erecek. Turnuvadaki müsabakalar Brezilya'nın 5 farklı şehrinde oynanacak. Brezilya, turnuvaya 1919, 1922, 1949 ve 1989 yıllarının ardından 5. kez ev sahiplik yapacak. Kupanın açılış maçında ev sahibi ekip Brezilya ile Bolivya TSİ 03.30'da karşı karşıya gelecek.
EN ÇOK URUGUAY, EN SON ŞİLİ Copa America'da 3 grupta 12 ülke mücadele edecek. Gruplarda ilk iki sıraya giren ekipler ile en iyi iki grup üçüncüsü son 8 takım arasına kalacak. Bu sene turnuvaya Katar ve Japonya'nın özel davetle katılacak. Uruguay, turnuvada 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkat çekiyor. Uruguay'ı 14 defa ile Arjantin ve 8 kez ile Brezilya takip ediyor. Son iki turnuvada ise Şili ipi göğüsleyen ülke olmuştu.
türkiye'den 6 futbolcu Turnuvada Türkiye'den de 6 futbolcu yer alacak. Uruguay'da Galatasaray'dan Fernando Muslera, Şili'de Beşiktaş'tan Gary Medel, Fenerbahçe'den Mauricio Isla ve Aytemiz Alanyaspor'dan Junior Fernandes, Ekvador'da Evkur Yeni Malatyaspor'dan Arturo Mina ve Peru'da Atiker Konyaspor'dan Paolo Hurtado turnuvada mücadele edecek. Copa America'da gruplar ve yer alan ülkeler şöyle:
A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili
(İHA)
Kaynak: İHA
Şili, Uruguay, Bolivya, Brezilya, Güncel

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