Copa America'da Şili yarı finalde

COPA America'da, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten mücadelede Şili
, Kolombiya
'yı penaltı atışlarında 5-4'le geçerek yarı finale yükseldi. Brezilya
'nın Sao Paulo
kentindeki Corinthians Stadı'ndaki çeyrek final karşılaşmasında, Kolombiya
ile Şili
karşı karşıya geldi. Şili'de Beşiktaşlı Gary Medel
ile Fenerbahçeli Mauricio Isla
da forma giydi. Mücadelenin 90 dakikasında ve uzatmalarda iki takım gol bulamayınca, penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Şili, yarı finale yükselen taraf oldu.
- İstanbul