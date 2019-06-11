Tecrübeli Şili
orta saha oyuncusu Arturo Vidal
, üst üste üç Copa América'nın galibiyetini kazanan ikinci takım olma yolunda kendi tarafını yönlendirmeyi umuyor. Vidal, son iki turnuvayı kazanan Şili takımının dışında kaldı. Vidal'ın Nou Camp
'teki ilk sezonu ilk defa La Liga
'yı kazandığını gördü. Vidal'in uluslararası tecrübesi Şili'nin başarısı için hayati öneme sahip olacak, Vidal milli takımı için 108 puan kazandı. Vidal ve Şili üçüncü Copa'larını bir çok turnuvada kazanabilir mi?
Kaynak: Dugout
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