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"Çöpçüler korosu"ndan evde kalanlara moral konseri

Battalgazi Belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekiplerinin otobüsle sokakları gezmesi Koronun enstrüman çalması ve şarkı söylemesi Vatandaşların balkonlardan ve pencerelerden koroya eşlik etmesi Sokakları gezen koronun havadan görüntüsü Malatya'da "çöpçüler korosu"ndan evde...

01.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:16
Battalgazi Belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekiplerinin otobüsle sokakları gezmesi
Koronun enstrüman çalması ve şarkı söylemesi
Vatandaşların balkonlardan ve pencerelerden koroya eşlik etmesi
Sokakları gezen koronun havadan görüntüsü Malatya 'da "çöpçüler korosu"ndan evde kalanlara moral konseri
Malatya'nın Battalgazi ilçe belediyesine bağlı çöpçüler korosu ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için ilçede sokakları gezerek konser verdi.
Malatya
Malatya Valisi Aydın Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan Fatma Aliye İMKB ile Hasan Akbudak İMKB mesleki ve teknik Anadolu liselerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Yetkililer, Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük yaklaşık 2 bin N95 standardında maske ürettiklerini, 20 bin maskenin ise sterilizasyonun ardından paketlenerek teslim edildiğini bildirdi.
Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de 11 kimya öğretmeni ve 77 öğrencinin günlük 10 ton yüzey dezenfektanı ürettiği, günlük 500 litre de el dezenfektanı üretimine başlandığı belirtildi.
Battalgazi Belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekipleri, evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüsle sokakları gezerek konser verdi.
Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan koro üyelerinin söylediği şarkılara, vatandaşlar da evlerin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.
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’Çöpçüler korosu’ndan evde kalanlara moral konseri

Kaynak: AA

Etiketler: Battalgazi, Malatya, Zabıta, Güncel

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"Çöpçüler korosu"ndan evde kalanlara moral konseri
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