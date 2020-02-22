Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filmi nerede çekilmiştir sorusu hala güncelliğini koruyor. Zeki Ökten'in yönetmenliğini yürüttüğü, Umur Bugay'ın senaryosunu kaleme aldığı yapım, Şener Şen ve Umur Bugay'a Altın Portakal Film Festivali'nde ödül getirmiştir. Çöpçüler Kralı filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Çöpçüler Kralı izle...

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU

Dönemin başarılı çalışmalarından Çöpçüler Kralı filmi konusu: Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.

Hacere aşık olan zabıta memuru ,annesinin tepkisiyle karşılaşır.Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacere aşıktır ama parası yoktur.Bir gün yalnışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal

Şener Şen

Ayşen Gruda

İhsan Yüce

Erdal Özyağcılar

Türker Tekin

İlyas Salman

Nejat Gürçen

İhsan Bilsev

Muadelet Tibet

Salih Sarıkaya

Nezahat Tanyeri

Nermin Özses

Ertuğrul Bilda

Selim Naşit

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ

Arzu Film'in yapımcı şirket olarak izleyenle buluşan film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.