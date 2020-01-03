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Çöpçünün mesleğine olan sevgisi

Sivas'ın Zara ilçesinde tek bir esnafı bile selamlamadan dükkanların önünden geçmeyen temizlik görevlisi, tüm ilçe halkının kalbini kazandı.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:05 Çöpçünün mesleğine olan sevgisi
'ın Zara ilçesinde tek bir esnafı bile selamlamadan dükkanların önünden geçmeyen temizlik görevlisi, tüm ilçe halkının kalbini kazandı.

10 yıldır Zara Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Kaya, neşesi, iş disiplini ve işine olan bağlılığı ile tüm ilçe halkının kalbini kazanmayı başardı. Dükkanların içerisine kadar girip çöp bidonlarını çöp kamyonuna döken Kaya, tek bir esnafı bile selamlamadan dükkanların önünden geçmiyor. Neşesi ile dikkatleri üzerine toplayan Kaya'yı cep telefonu ile görüntüleyen esnafın sosyal medyada paylaştığı görüntü büyük beğeni topladı.

Çetin Kaya, işini çok sevdiğini belirterek, "Her sabah kalkar, elimi yüzümü yıkar, kahvaltımı yaparım. Rabbime dua eder, işimin başına geçerim. Sadece işime bakarım. Esnaflarımıza selam veririm, onların da duasını alırım. Yaklaşık 10 yıldır bu meslekteyim. İşimi de çok seviyorum" dedi. - SİVAS

Çetin Kaya, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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