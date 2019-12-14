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Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu

Konya'da, iş insanı Eyüp Güçlü'nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Belediye ekiplerince toplanan çöplerin izini süren Güçlü, işçiler ile birlikte yaptığı aramada parayı bularak teslim aldı.

14.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:25Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu

İş insanı Güçlü'nün bankadan çekip bir poşet içine koyduğu 70 bin doları, iş yerinin temizliğiyle ilgilenen kişi yanlışlıkla çöpe attı. Çöpe atılan paraların izini süren Güçlü, paraları çok toplama alanında buldu.

Olay, merkez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş insanı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin doları bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi. İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Çöp konteynerine bakan Güçlü, çöplerin de Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını gördü.

ÇÖP TOPLAMA ALANINDA BULUNDU

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını belirledi. Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü, 42 KB 916 çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi. Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 70 bin doların bulunduğu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar, tutanak karşılığında Eyüp Güçlü'ye teslim edildi.


Fevzi Çakmak Mahallesi, Karatay, Eyüp, Güncel

Kaynak: DHA

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