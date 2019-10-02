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Çöpe atılan bebek köpekler parçalamadan kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

02.10.2019 09:28Çöpe atılan bebek köpekler parçalamadan kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki bir evde oturan ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı. Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı. - ADANA

Kozan, Adana, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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