Haberler » Güncel » Haber

Çöpe atılan bebek köpekler parçalamadan kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

02.10.2019 09:35Çöpe atılan bebek köpekler parçalamadan kurtarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Eker Sokak'taki bir evde oturan ve ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.K. (19), gece geç saatlerde evlilik dışı bebeğini dünyaya getirdi. Genç anne, iddiaya göre yeni doğan bebeğini apartmanın yanında bulunan çöp konteynerine attı. Bebeğin ağlama sesini fark eden ve evinin balkonundan dışarı çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise çöp konteynerinde ağlayan bir bebek ve etrafına toplanmış köpekleri görünce olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği sağ olarak Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise bebeği dünyaya getirdiği iddia edilen M.K.'yi ve ailesini gözaltına aldı.
(İHA)

Adana, Kozan, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:23 Ortağını vurdu, polise teslim oldu
11:23 Evine sipariş getirmeyen dönercinin dükkanını bastı
11:22 Turizm merkezinde imara aykırı yapılar mercek altında
11:22 "Mitsubishi Electric Türkiye"de yeni görevlendirme
11:22 Hafriyat kamyonu binaya çarptı, zemin kattaki genç faciadan kıl payı kurtuldu
11:22 AK Partili gençlerden, özel çocuklara ziyaret
11:22 60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor