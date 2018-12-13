Çöplerden Hem Kazanç Hem Tasarruf Sağlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında çöplerden hem kazanç hem de tasarruf sağlanması hedefleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulamasına ilişkin fuaye alanında tanıtım yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, tanıtım toplantısında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde atıkları kontrol altına almanın, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin temel görevi olduğunu vurguladı.
Sıfır atık projesinin hayata geçirilmesi ve tüm personelde farkındalık oluşturulması için çalışmaları tamamladıklarını aktaran Türel, Antalya'da toprağa, ağaca, suya, güneşe yatırım yapan, çöpünden elektrik üreten bir belediye olduklarını dile getirdi.
Çöpün altın değerinde olduğunu çok iyi bildiklerini, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Türel, şunları kaydetti:
"Bugün 60 bin konutun elektriğini çöpten üreten Kızıllı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm
ve Bertaraf Tesisimiz bunun en önemli örneklerinden birisidir. Antalya'nın taşının, toprağının, güneşinin ne kadar kıymetli olduğunu bizler zaten biliyoruz. Bugüne kadar Antalya'da Allah'ın bir lütfu olan güneşten yararlanmak kimsenin aklına gelmemişken biz güneş enerji santrali kurarak buradan elde ettiğimiz enerjiyle sulama birliklerimizin elektriğini bedava verdik. Şimdi 3. etap güneş enerji santralimiz de yolda."
İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve bu atıkların geri dönüşümünün sağlanmasını da son derece önemsediklerini vurgulayan Türel, sıfır atık projesiyle de ekonomiye önemli bir katkı sunmayı hedeflediklerini bildirdi.
Atıkların belediye binası içerisinde türlerine göre ayrıştırılması için her kata 4'lü ve 2'li geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdiklerine değinen Türel, cam, kağıt, plastik, metal, organik ve geri dönüşemeyen atıkları kaynağında ayrı topladıklarını ifade etti.
Personel evdeki bitkisel atık yağlarını da toplayacak
Türel, toprak ve yeraltı suyu kirlenmesine sebep olan en önemli faktörlerden birinin bitkisel atık yağları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Atık yağların ayrı toplanması için de başkanlık binamızın ana giriş kapısına iki adet bitkisel atık yağ toplama ünitesi yerleştirdik. Bitkisel atık yağlar biyodizel yakıta dönüştürülebildiği için son derece değerli bir atık. Dolayısıyla biz de personelimizin evlerinde biriktirdiği bitkisel atık yağları da toplayarak önemli bir katkı sağlayacağız. Ayrıca bina içerisinde atık pil toplama üniteleri de yerleştirdik. Kaynağında ayrı topladığımız atıkların daha sonra ilgili yerlere sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Sıfır atık projesi belediye hizmet binasıyla sınır değil. Her gün ortalama 500 kişinin yemek yediği sosyal tesiste de önemli miktarda organik atıklar oluşuyor. Bu tesisten çıkan yeşillik, meyve, sebze kabukları gibi organik atıkları kompost haline getirerek gübreye dönüştüreceğiz."
Bu gübreyi de belediyeye ait park ve bahçelerde kullanarak artı değer yaratmayı planladıklarını anlatan Türel, sosyal tesiste çıkan yemek ve ekmek artıklarını da hayvan barınağına göndereceklerini söyledi.
Yaptıkları her projede çevre hassasiyetini göz önünde tuttuklarına dikkati çeken Türel, "Antalya'nın çevresini, doğasını, yaşamını korumayı hep önceliğimiz bildik. Kimseler görmeden, bilmeden 70 milyon dolara katı atık bertaraf tesisleri kurduk. Antalya'yı her alanda daha güzel, daha iyi bir şehir yapmak için bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
13 Aralık 2018 Perşembe 13:51