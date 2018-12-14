Çöplük Alanda 320 Ton Zeytin Üretilecek

14 Aralık 2018 Cuma 11:13



14 Aralık 2018 Cuma 11:13

Sarıcakaya Belediyesi, yaklaşık 40 bin metrekarelik mevcut çöplük alanı bir proje kapsamında zeytinlik alanına çevirerek buraya ekilecek 16 bin fidandan yıllık yaklaşık 320 ton zeytin üretilmesi hedefleyen bir proje başlattı.'İç Anadolu'nun Akdenizi' Sarıcakaya örnek bir projeye daha imza attı. Sarıcakaya Belediyesi yaklaşık 40 bin metrekarelik mevcut çöplük alanını zeytin üretiminde kullanacak. Projeye kapsamında Sarıcakaya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, çöplük alanında temizleme işlemlerine başladı. Ağır iş makineleriyle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının hemen sonrasında bölgeye yaklaşık 16 bin adet zeytin fidanı dikileceği kaydedildi.320 TON ZEYTİNKonuyla ilgili bilgi veren Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, yapılacak bu yeni projeyle önümüzdeki yıllarda belediyenin gelir elde edeceğine işaret etti. Güler, "Böylesine anlamlı bir projeye daha imza atmak bize nasip oldu. Mevcut şuan kullanılan yaklaşık 40 bin metrekarelik çöplük alanını temizlemeye başladık. Bu bölge tamamen temizlendikten sonra da tabiri caizse 'Belediye ekmeğini çöpten kazanacak' sözünü kullanmak yerinde olur. Burada zeytinlerimizde ekildiğinde üretim kapasitemizi 320 ton olarak hedeflemekteyiz" diye konuştu.ARTIK ZEYTİN DENİNCE SARICAKAYA AKLA GELECEKZeytin üretiminde de Türkiye'de öncülük etmek istedikleri mesajını veren Güler, "Sarıcakaya'mızın iklim şartları bakımından Akdeniz ve mikro klima özeliğine sahip olması bizler için büyük bir avantajdır. Bu nedenle avantajı fırsata çevirmek gereklidir. Biz de bu tarz projeler üreterek hem ilçe ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz hem de avantajı fırsata çevirmiş oluyoruz. Bu projemizin meyvesini de önümüzdeki yıllarda almaya başlarız. Her zaman desteklerini esirgemeyen ve ilçemizin marka olma yönünde hızla ilerlemesine büyük katkı sağlayan AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Prof. Dr. Emine Nur Günay'a ile Prof. Dr. Nabi Avcı'ya bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Artık zeytin denince de akla ilk gelecek yerlerden birisi de Sarıcakaya olacaktır" dedi.Güler, ayrıca "Bu alan temizlenip ayrıştırıldıktan sonra üretime kazandırılmış olacaktır. Bununla beraber de ilçemize bu bölgede Çöp Ayrıştırma Merkezi kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR