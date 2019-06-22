22.06.2019 15:13
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Çöplük yangınını itfaiye söndürdü

Çöplük yangınını itfaiye söndürdü

Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki çöplük alanda çıkın yangın korkuttu.

Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki çöplük alanda çıkın yangın korkuttu. Kırsal Şarköy Mahallesini duman altında bırakan yangını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, bu gün öğlen saatlerinde, Şarköy Mahallesi yakındaki çöplük alanda çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevreyi duman altında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gidin Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, yangının söndürürken, Şarköylü vatandaşlarda rahat bir nefes oldu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Şarköy , Burhaniye , İtfaiye , 3. Sayfa

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