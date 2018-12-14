Çöplük Zeytinliğe Dönüştürülecek

14 Aralık 2018 Cuma 12:28



14 Aralık 2018 Cuma 12:28

Mikroklima iklimine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, temizleme çalışmalarına başlanan 40 bin metrekarelik çöplük alanında 16 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak.Sarıcakaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Belediyesi Fen İşleri ekipleri, proje kapsamında 40 bin metrekarelik mevcut çöplük alanında temizleme çalışmalarına başladı.İş makineleriyle gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından söz konusu alan 16 bin zeytin fidanı dikilecek.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, çöplük alanına dikilecek zeytin fidanlarından yıllık ortalama 320 ton zeytin elde etmeyi planladıklarını belirterek, şunları söyledi:"Artık, 'zeytin' denince de akla ilk gelecek yerlerden birisi de Sarıcakaya olacaktır. İlçemizin iklim şartları bakımından Akdeniz ve mikroklima özeliğine sahip olması, bizler için büyük bir avantajdır. Bu nedenle avantajı fırsata çevirmek gereklidir. Biz de bu tarz projeler üreterek hem ilçe ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz hem de avantajı fırsata çevirmiş oluyoruz. Bu projemizin meyvesini de önümüzdeki yıllarda almaya başlarız."