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Çöplükte el bombası bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir çöplükte eğitim amaçlı kullanıldığı tespit edilen fünyesi çekilmiş el bombası bulundu.

03.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:51
'nın ilçesinde bir çöplükte eğitim amaçlı kullanıldığı tespit edilen fünyesi çekilmiş el bombası bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adsız Mahallesi'ndeki Konya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöp döküm alanında çalışan bir işçi, atıklar arasında el bombası gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede, el bombasının fünyesinin çekilmiş olduğunu ve eğitim amaçlı kullanıldığını tespit etti.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından el bombası, polis ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çöplükte el bombası bulundu

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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