Çöplükte Yakılmış Halde Bulunan Kedi ve Köpekler

Kaynak: AA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İnece beldesinde çöplükte yakılmış halde bulunan kedi ve yavru köpeklerle ilgili 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün İnece beldesinde yakılmış halde kedi ve köpeklerin bulunması üzerine başlatılan çalışmaların devam ettiğini söyledi.Konuyla ilgili Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade eden Bilgin, bu tür olaylar ile karşılaşmak istemediklerini vurguladı.Bilgin, "Dün kent olarak gerçekten çok üzüldük. Valilik olarak hemen olayın peşine düştük ve çalışmalarımızı yaptık. İnece beldemizde yaşanan müessif olayla ilgili olarak jandarma ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, bu vahşeti yapan iki kişi yakalanmış olup, haklarında ilgili mevzuata göre işlemler başlatılmıştır." şeklinde konuştu.Vali Bilgin, Babaeski ilçesinde de 4 köpeğin zehirlendiğine ilişkin iddialar üzerine gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti.Belediyeye para cezasıKonuyla ilgili köpekleri çöplüğe bırakan 2 kişinin ifadelerinin alındığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:"Konuyla ilgili İnece Belediyesi 31 bin 176 lira idari para cezası uygulandı. İlimiz genelinde küpesiz, aç, hasta ve yaralı halde sokak hayvanlarının bulunduğu yönünde ihbarlar ile kendiliğinden ölmüş veya öldürülmüş sokak hayvanlarının fotoğrafları, duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları sonucunda valiliğimize ulaşmıştır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ilgili yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve kanunun uygulanmasında eksik ve kusuru bulunan tüm sorumlu birimlerimiz hakkında valiliğimizce yasal işlem başlatılacaktır."Jandarmada ifadesi alınan 2 şüphelinin sokak hayvanlarını ölü halde sadece çöplüğe attıklarını ancak, kendilerinin yakmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.Olaya, hurdaları ayırmak için çöplükte ateş yakanların neden olup olmadığı ihtimali üzerinde de çalışma yürütülüyor.OlayDün Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek cesedi bulunmuştu. Katledilen kedi ve köpeklerin cesetleri incelemenin ardından gömülmüş, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatılmıştı.