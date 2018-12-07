Çöplükte Yaralı Bulunan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Düzce
'de, çöplükte bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi
'nde çöplük olarak kullanılan alandan inleme sesleri duyan bir kişi, sesin geldiği bölgeye gitti. Yerde kanlar içerisinde yatan kişiyi gören vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Ahmet Kara
(28) olduğu öğrenilen kişinin, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını tespit etti.
Düzce Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırılan Kara'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kara'nın, bıçaklandıktan sonra çöplük alana atıldığını değerlendiren ekipler, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Polis,Çay Mahallesi,Düzce
07 Aralık 2018 Cuma 19:31