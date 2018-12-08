Çöplükte Yaralı Bulunan Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce
'de, çöplükte bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi
'nde çöplük olarak kullanılan alanda bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve sağlık ekiplerince Düzce Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kara
(28), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kara'nın, cesedi otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara'nın bıçaklandıktan sonra çöplük alana bırakıldığını değerlendiren ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Çay Mahallesi'nde çöplük olarak kullanılan alanda inleme sesleri duyan bir kişi, sesin geldiği bölgeye gitmiş, yerde kanlar içerisinde yatan Ahmet Kara'yı (28) görerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Kara'nın bıçak darbeleriyle ağır yaralandığı tespit edilmişti.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:04