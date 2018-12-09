Çöplükte Yaralı Bulunan Kişinin Hayatını Kaybetmesi

Düzce
'de, çöplükte bıçakla yaralanmış halde bulunan kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Çay Mahallesi
'nde çöplük olarak kullanılan alanda yaralı halde bulunan ve sağlık ekiplerince Düzce Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kara
'nın (28) ölümüne ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kara ile en son irtibat kuran kişinin M.T. olduğunu tespit eden ekipler, teknik takip sonucu şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çay Mahallesi'nde önceki gün çöplük olarak kullanılan alandan inleme sesleri duyan ve yerde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören bir vatandaş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Ahmet Kara'nın aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını tespit etmişti.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, dün hayatını kaybetmişti.
Mustafa Kemal Atatürk,Ahmet Kara,Çay Mahallesi,Düzce
09 Aralık 2018 Pazar 12:26