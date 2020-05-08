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Çöpte bulanan bebeğe 'Duru' ismi verildi, anne koruma altına alındı

GAZİANTEP'te, kağıt toplayıcısı 2 kardeş tarafından çöp konteynerinde bulunarak hastaneye götürülen bebeğe hemşireler, 'Duru' ismini verdi.

Çöpte bulanan bebeğe 'Duru' ismi verildi, anne koruma altına alındı
08.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:42

GAZİANTEP'te, kağıt toplayıcısı 2 kardeş tarafından çöp konteynerinde bulunarak hastaneye götürülen bebeğe hemşireler, 'Duru' ismini verdi. Polis tarafından gözaltına alınan, ifadesinde bebeği evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiğini, ailesinden korktuğu için de çöp kutusuna bıraktığını söyleyen anne, kadın sığınma evine yerleştirildi.

Dün öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde atık kağıt toplayan 2 kardeş, çöp konteynerinde çarşafa sarılı yeni doğmuş kız bebek buldu. Kardeşler yaşadığını anladıkları bebeği yakında bulunan özel hastaneye götürüp, doktorlara teslim etti. Yaklaşık 24 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden bebeğe, hemşireler Duru ismini verdi.

Bebeğe, bakımlarının yapılmasının ardından isim konulduğunu söyleye hastane müdürü Cengiz Bayram, "Hemşire arkadaşlar banyosunu, pansumanını ve bakımını yaptılar. Burada 20 tane annesi var. Her biri bebeğimize bakıp, besliyor. Şu anda emin ellerde, umarım buradan çıkınca da aynı şefkat gösterilir. Gerçekten talihsiz bir durum bu bebeği çöp atar gibi atmışlar. Toplum olarak hepimiz suçluyuz. Bebeği getiren iki arkadaş montlarını sarmışlardı. Bu yaptıklarından dolayı onları ödüllendirmek istedik. Almak istemediklerini ve bunun insanlık görevi olduğunu söylediler. Biz ısrar ederek onlara küçük miktarda bir destekte bulunduk" dedi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu ifade eden Neonotoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı da, "Bebeğimizin durumu düne göre daha iyi. Vücudunda ve kafasında, geçirdiği travmalara bağlı bazı sıkıntılar var, onları halletmeye çalışıyoruz. Yüzünün derisi yüzülmüş, bir yere sürtünme gibi duruyor. Ama tedavisi yapılıyor ve iyiye gidiyor" diye konuştu.

ANNESİ BULUNDU İFADESİ ALINDI

Öte yandan polis ekipleri bebeğin annesini tespit ederek, yakaladı. Kimliği açıklanmayan annenin, ifadesinde, bebeği evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiğini ve ailesinden korktuğu için çöp kutusuna bıraktığını söylediği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan anne, kadın sığınma evinde koruma altına alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Anne, Güncel, Haber

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