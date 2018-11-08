Çöpten Bulduğu Bir Poşet Altınla Yaptıkları Yürekleri Isıttı

Tokat'ta, atık toplama işiyle uğraşan Ahmet Mermer, çöp konteynerinde poşete sarılı bulduğu altınları sahibine teslim etmesi için polise verdi. Mermer altınları polise teslim ederek, "Çöp konteynerine, 'bir nasibimi arayayım' diye baktım. Çöpü karıştırırken bir poşet geçti elime. Bu poşeti çıkarttım." dedi.

"BİR NASİBİMİ ARAYAYIM"

Çay Mahallesi'nde, atık toplayan 63 yaşındaki Ahmet Mermer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hurdacılık yaparak evine ekmek parası götürdüğünü söyledi. Önceki akşam evinin yakınlarında bulunan çöp konteynerine baktığını belirten Mermer, "Evime ekmek götürürken helalinden kazanmayı istiyorum. Çöp konteynerine, 'bir nasibimi arayayım' diye baktım. Çöpü karıştırırken bir poşet geçti elime. Bu poşeti çıkarttım." dedi.

"KURSAĞIMIZDAN HARAM GEÇMEDİ"

Poşeti açtığında içinde altın olduğunu gördüğünü anlatan Mermer, şöyle devam etti: "Bulduğum altınları cebime koydum. Evime gittim. Eşime olayı anlattım. O da 'çocuk gelsin' dedi. Oğlum geldi 'baba bunu polise vermemiz lazım' dedi. Bizim kursağımızdan haram geçmedi, bundan sonra da geçmez. Bunun acısı başka yerden çıkar."

Altınları polise verdiklerini söyleyen Mermer, "Altınları teslim etmeye karar verdiğimde hiç tereddüt etmedim. Param varsa eve bir şey alırım yoksa almam. Şimdi benim yüreğim geniş. Altınları teslim ettiğime seviniyorum." ifadesinde bulundu.