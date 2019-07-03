Çöpte bulunan ceset parçalarıyla ilgili dava

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra ceset parçaları çöp konteynerlerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin yeğeni ve 3 arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Demir, Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk ve Turgut Kundakçı ve bir kısım müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Ferhat Yılmaz, Fahrettin Öztürk ile 2017 yılının Mayıs ayında Motosiklet Derneğinin panayırında tanıştıklarını, olay günü de Fahrettin Öztürk'ün kendisini araması üzerine yanına gittiğini, iş yerine gittiklerinde Fahrettin Öztürk'ün kendisine amcasını öldürdüğünü söylediğini anlattı.

Bu sırada Rıza Öztürk'ün oğlu Ahmet İhsan Öztürk'ün, sanık Fahrettin Öztürk'e duruşmada saldırması üzerine, jandarma ve polis olaya müdahale etti. Müşteki Ahmet İhsan Öztürk, küfürler etmeye devam etmesi üzerine duruşma salonundan çıkartıldı.

Savunmasına devam eden Ferhat Yılmaz, şunları söyledi:

"Fahrettin'e 'amcan nerede peki?' dedim. Banyoda yerini gösterdi. Banyoda yüz üstü yatar vaziyette maktulü gördüm. Kolları dirseklerinden kesilmiş, kopartılmış, bacakları diz bölgesinden kesilmiş ancak henüz tamamen kopmamıştı. Yine başının yüzde 90 oranında kesilmiş ve kopmak üzere olan cesedi gördüm. O an titremeye başladım, şoka girdim. Fahrettin o esnada oradaki bir raf üzerinden keseri aldı ve kopmak üzere olan bacakları tamamen koparttı. Bu manzarayı görünce elim ayağım boşaldı. Oradan kaçmayı düşündüm. Ancak bulunduğumuz yer dağ başıydı. Ben ne yapacağımı düşünürken, Fahrettin yarım saatlik bir zamanda işini bitirdi. Poşetlere uzuvları koydu. Önceden çekçekli tekerlekli valiz hazırlamıştı. Cesedin gövde kısmını bu valize koydu. Poşetleri araca koydu. Ben hiçbir işleminde ona yardımcı olmadım. Tamamen kendisi parçalayıp araca koydu. Etrafı temizledi."

Kadıköy'e gittiklerinde Fahrettin Öztürk'ün diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya "Çuval, muval bir şeyler ayarlayın" dediğini anlatan sanık Yılmaz, Fatih ve Turgut'un poşetleri bantlamaya yardım ettiklerini ancak neyi bantladıklarını bilmediklerini, sanıkların "Bu poşetler nedir?" diye sorması üzerine Fahrettin Öztürk'ün, "Boşver sonra konuşuruz" dediğini, yarım saat sonra sanıklar geldiklerinde poşetleri attıklarını söylediğini belirtti.

Bir diğer sanık Fatih Demir de savunmasında, attıkları poşetlerde suç konusu olabilecek bir şey olduğunun aklına gelmediğini söyledi.

Sanık Turgut Kundakçı da çöp poşetlerini poşetlerin içerisine koyduklarını, yardım etmediklerini, sanık Ferhat Yılmaz'ın kendilerine yardım etmediğini, poşetlerde kan görmediklerini anlattı.

Sanık Fahrettin Öztürk ise duruşmada avukatı olmadığı için savunma yapmadı.

Müşteki Meryem Öztürk de maktul olan eşinin sanık Fahrettin Öztürk'ü sevdiğini ve güvendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Fahrettin'in babası rahatsız olduğu için tüm işleri eşim yapardı. O dönemde biz ev bakıyorduk. 900 bin lira ve 1 milyon arası bir rakamla ev alacaktık. Kredi ile almak istemiyorduk. Eşim bu paramızın biriktiğini söyledi. Fahrettin adına özel paramızın ve şirket paralarının bulunduğu bankadaki hesapta 200 bin avro olduğunu biliyordum. Ancak Fahrettin lütfetmiş sadece 30 bin avrosunu bırakmış. Diğerlerinin hepsini almış. Olay sonrası kasadan sadece eşimin cep telefonu çıktı. Ben bu cinayetin para nedeniyle işlendiğini düşünüyorum. Eşim ile Fahrettin arasında herhangi bir problem yoktu, eşimin ona ve çalışanlarına kötü davranması gibi bir durum söz konusu değildir. Cezalandırılmasını istiyorum. Cinayetin planlanarak işlendiğini düşünüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanık Fahrettin Öztürk'e savunmasını hazırlaması için süre vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki amcası Rifat Rıza Öztürk'ün ortağı olduğu aile şirketinde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

İddianamede, 26 Şubat'ta mesai bitimiyle çalışanların iş yerinden ayrılmasının ardından Rifat Rıza Öztürk ile sanık arasında tartışma yaşandığı, sanığın da başkan yardımcılığını yaptığı Kadıköy Motosiklet Sürücüleri Derneği'nin başkanı ve derneğe ait lokalin sahibi Ferhat Yılmaz'ı yanına çağırdığı anlatıldı.

Öztürk ve Yılmaz'ın maktulün iş yerine gittiği aktarılan iddianamede, sanık Fahrettin Öztürk'ün, Yılmaz'a ait silahla banyoda abdest alan maktule ateş ettiği, sanıkların öldüğünden emin olmadıkları maktulün boğazını bıçakla kestiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla maktulün cesedini 6 parçaya ayırarak valiz ve poşete koydukları, bunları da araca yükleyerek olay yerinden ayrıldıkları aktarıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçen sanıkların, durdukları viyadükten maktulün vücut parçalarının bir kısmını attıkları belirtilen iddianamede, sanıkların daha sonra Kadıköy'deki lokale gittikleri, olayı diğer sanıklar Fatih Demir ve Turgut Kundakçı'ya anlattıkları kaydedildi.

İddianamede, sanıkların maktulün cesedine ait parçaları araçlarına yükledikleri, ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy'deki, diğer kısımları da farklı yerlerdeki çöp konteynerlerine attıkları belirtildi.

İddianamede sanıklar Fahrettin Öztürk ve Ferhat Yılmaz'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1,5 yıldan sekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, sanık Fatih Demir ile firari sanık Turgut Kundakçı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA