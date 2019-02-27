Çöpte Ceset Parçaları Bulunması

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Kadıköy'de cesedi parçalanarak çöp konteynerine atılan kişinin kimliği belirlendi, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.Cesedin bulunduğu çuvalda yazılı olan bilgileri inceleyen polis, çuvalın bir kargo şirketinden çıktığını tespit etti. Kargo şirketi yetkilileriyle temasa geçen ekipler, söz konusu çuvalın daha önceki bir tarihte Hasanpaşa'daki bir internet kafeye teslim edildiğini belirledi.Ekipler, yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonucu, cesedin Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu, cinayeti bu kişinin yeğeni F.Ö'nün (32) işlediği belirlendi.Şüpheli F.Ö, şirkete düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.F.Ö'nün, dün akşam 19.00 sıralarında, şirketin ortak hesabında yapılan harcamalar nedeniyle tartıştığı amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi bıçakla parçalara ayırdığı belirlendi.Şüpheli F.Ö'nün, olayı anlattığı arkadaşı F.Y'yi yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak F.Y'nin işlettiği Kadıköy'deki internet kafeye götürdükleri bilgisine ulaşıldı.F.Ö, F.Y. ve kafenin 2 çalışanının ceset parçalarını çuvallara koyarak 4 ayrı noktaya bıraktıkları tespit edildi.Şüphelilerin Gayrettepe'deki Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.Polisin, cesedin diğer parçalarını bulmak için yürüttüğü çalışmanın sürdüğü bildirildi.