Çöpten atık toplayan Suriyeli çocuğa Türk Kızılay yardım etti

Türk Kızılay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöpten atık toplarken görüntülenen Suriyeli engelli çocuk ve ailesine yardımda bulundu.

11.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:05
Türk Kızılay, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çöpten atık toplarken görüntülenen Suriyeli engelli çocuk ve ailesine yardımda bulundu.
Türk Kızılay Gönüllüleri, Dumlupınar Mahallesi'nde 6 çocuklu ailenin 10 yaşındaki engelli oğlu İsmail İtli'yi ziyaret etti.
Yetkililer, aileye ihtiyaçları olan gıda kolisi, yatak, giyim, mutfak gereçleri ile çocuklar için eğitim seti yardımında bulundu.
Türk Kızılay Gönüllüleri İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi herkese Türk Kızılay yardımı ulaştırdıklarını söyledi.
Suriyeli İsmail ve ailesine önceden de yardımda bulunduklarını aktaran Sivri, bu yardımların devam ettiğini belirtti.
Suriyeli İsmail İtli de yapılan yardımlar için teşekkür etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün yayımlanan görüntülerde, tekerlekli sandalyenin üzerine çıkarak çöp konteynerinden plastik atık toplayan engelli çocuğun cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri izleyenleri duygulandırmıştı. Çöpten atık toplayan Suriyeli çocuğa Türk Kızılay yardım etti

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu’na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Haberler››Güncel››Çöpten atık toplayan Suriyeli çocuğa Türk Kızılay yardım etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:13: Son dakika haber! Gaziantep'te sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı - Haber 18:12: Son dakika haber | Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin (2) - Haber 18:11: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yurt dışından gelen ilk yolcu uçağı indi - Haber 18:09: Kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı - Haber 18:09: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı - Haber 17:24: Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? - Haberler 16:49: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı - Haber 16:47: Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu - Haberler 16:35: ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz - Haber 15:44: Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti - Magazin